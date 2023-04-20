جولات مكثفة على الأسواق

كثفت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك، جولاتها التفتيشية على الأسواق والمراكز التجارية للتحقق من التزامها بضوابط وشروط العروض والتخفيضات تزامنا مع قرب عيد الفطر.

وأنهى الفرع، وضمن خططه الموسمية لشهر رمضان، أكثر من 1336 جولة رقابية وتفتيشية مكثفة على الأسواق لمتابعة توافر السلع الرمضانية الأساسية والتأكد من صلاحيتها، إضافة إلى التحقق من التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك.

كما قام الفرع بمباشرة ما يزيد عن 327 بلاغًا نتج عنها وعن الجولات الرقابة إصدار أكثر من 70 مخالفة على عدد من المنشآت المخالفة.‏