3 آلاف مستفيد من تنقل الرقمي بالمسجد الحرام

وصل عدد المستفيدين من تطبيق «تنقل» الرقمي في المسجد الحرام منذ بداية شهر رمضان، 3731 مستفيدا، والذي يأتي بدوره في إطار التحول الرقمي الذي تشهده المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤية المملكة 2030 لتسخير التكنولوجيا التي تعمل على تحقيق أعلى معايير الراحة لأداء ضيوف الرحمن عباداتهم بكل يسر وطمأنينة. وأوضح مدير إدارة التنقل في المسجد الحرام أحمد المقاطي، أنه خلال العشرين الأولى من شهر رمضان المبارك في المسجد الحرام استفاد أكثر من 110621 من خدمات التنقل داخل البيت العتيق من خلال العربات الكهربائية أو اليدوية مستفيدا من ضيوف الرحمن.



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