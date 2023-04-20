15 % ازدياد الحوادث في الإجازة - #عاجل

في وقت تعد فترة الإجازات السنوية والموسمية، فرصة للأسر للاستمتاع، وحمل الحقائب استعدادا للسفر، كشفت الهيئة العامة للطرق، ازدياد الحوادث خلال فترة الإجازة بنسبة 15%، وسط مطالب بتقيد المسافرين بتعليمات السلامة.

كثافة مرورية

تشهد مناطق المملكة في الوقت الحالي، كثافة مرورية للمركبات، على الطرق السريعة المتنقلة بين المناطق، مع إجازة العيد، وزيارة الأهالي والأقارب في مختلف المناطق، وزيارة الأماكن السياحية، في وقت تتصدر مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، وأبها، وجازان وجهات المواطنين في إجازة العيد الحالية، واستنفرت 6 جهات ممثلة في: الهيئة العامة للطرق، والنقل، ووزارة النقل، وأمن الطرق، والمرور، في تكثيف جهودها في الفترة الحالية، وتثقيف المواطنين باتباع الإرشادات وقواعد السلامة، حرصا على سلامة وأمن المواطنين، إلى جانب مباشرة الحوادث على الطرق وغيرها.

8 أدوات

تمثلت أبرز إرشادات أدوات السلامة، التي يجب التقيد بها أثناء السفر في: ربط حزام الأمان، والالتزام بالسرعة النظامية، وعدم استخدام الجوال أثناء القيادة، ووضع الأطفال في كراسيهم المخصصة، والتأكد من فحص الإطارات وأدوات المركبة، وأخذ قسط كاف من النوم قبل السفر، والحذر من القيادة أثناء الأمطار والتغيرات الجغرافية، والتأكد من توفر كافة أدوات السلامة في المركبة.

14 ألف طريق

يبلغ إجمالي الطرق الرئيسية في المملكة 13.672 ألف كم، حسب التصنيف الوظيفي للطرق، وتبلغ الطرق الثانوية 8100 كم، و51.749 ألف كم طرقا فرعية، ويبلغ التصنيف الهندسي للطرق، 4278 كم طرقا سريعة، و13.713 كم طرقا مزدوجة، و53.766 كم طرقا مفردة، و1764 كم مداخل ومخارج التقاطعات، ويبلغ إجمالي الأنفاق 76 نفقا، و3646 جسرا، و81 محطة الوزن، و244 عدادا مروريا.

حوادث وخدمات

%15 من الحوادث تزداد بالإجازة

5 مناطق تتصدر وجهات السفر

8 إرشادات للتقيد بالسلامة

14 ألف كم إجمالي الطرق الرئيسية

8100 كم طرقا ثانوية

52 ألف كم طرقا فرعية

76 نفقا

3646 جسرا

81 محطة وزن

244 عدادا مروريا

تصنيف الطرق

4278 كم طرقا سريعة

13.713 كم طرقا مزدوجة

53.766 كم طرقا مفردة

1764 كم مداخل ومخارج التقاطعات