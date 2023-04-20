ضبط 17 شخصا لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص

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وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط 14 آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها 8 مقيمين من الجنسية السودانية، و6 مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية الأفغانية، ومقيم من الجنسية الباكستانية، ومواطن، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية، على الأرقام 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.
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