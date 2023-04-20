شكرا لقرائتكم خبر العيد يحمل 6 رسائل لأفراد الأسرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ولكن ما الرسائل التي يحملها العيد لأفراد الأسرة وفقا لمجلس شؤون الأسرة؟.
فما بين الصبر والترابط والامتنان والمشاركة والادخار والتكافل، تأتي رسائل عيد الفطر السعيد لكل البشر.
فأولى هذه الرسائل هي الصبر الذي دائما ما يمنحنا السعادة والرضا، ثم الترابط الأسري الذي يكفل حصنا من البهجة.
وثالث رسائل العيد السعيد الامتنان، إذ يقيل العيد وتحاوطنا كل النعم بفضل الله سبحانه وتعالى.
وتأتي المشاركة كرابع رسالة، فلكل منا دور في مشاركة الفرح.
وخامسا الادخار ، حيث أموال العيديات تعد فرصة للادخار والتخطيط، وأخيرا يأتي التكافل، إذ لا يكتمل العيد إلا بالزكاة ومراعاة المحتاج.
رسائل العيد
- الصبر دائما ما يمنحنا السعادة والرضا
- الترابط الأسري يكفل حصنا من البهجة
- الامتنان إذ تحيط بنا كل النعم
- المشاركة في أفراح العيد
- الادخار، أموال العيديات فرصة للادخار
- التكافل إذ لا يكتمل العيد إلا بالزكاة
كانت هذه تفاصيل خبر العيد يحمل 6 رسائل لأفراد الأسرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.