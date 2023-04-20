مبتعثة تتوصل لتقنية تحمي من مرض الكبد الدهني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توصلت دراسة حديثة لمبتعثة سعودية في جامعة سيدني بأستراليا إلى تقنية للحماية من مرض الكبد الدهني.

وقدمت مبتعثة جامعة الطائف في أستراليا الدكتورة جواهر الحارثي، في دراسة بحثية عوامل تؤدي إلى ارتفاع خطورة مضاعفات أمراض الكبد الدهني، مع إمكان استهداف هذه العوامل لاستحداث علاجات مبتكرة لهذه الأمراض، ووثقت الدكتورة جواهر اكتشافها البحثي النادر، خلال نشره في مجلة العلمية (Nature Communications).

تقليل مضاعفات كورونا

أوضحت الدكتورة الحارثي أن الاكتشاف الطبي النادر، يحمي من الإصابة بمرض الكبد الدهني، وإلى التقليل من مضاعفات فيروس كورونا «كوفيد ـ 19» لدى المرضى المصابين بالكبد الدهني، مؤكدة أنها نجحت مع فريق العمل في إجراء تعديل يسهم في استعادة الجين المعني لمستواه الطبيعي في الخلية، مؤكدة أن هذا الاكتشاف سيحدث نقلة كبيرة في علاج الأمراض المشار إليها.

وقالت «إن الدراسة التي أجرتها توصلت إلى أن سبب زيادة الوفيات بين مرضى الكبد الدهني المصابين بفيروس كورونا يعود إلى عامل جيني، إذ ظهرت قدرة الفيروس على تغيير التركيب الوراثي للشخص، مما ينتج عنه تعزيز انتشار المرض، وتدهور مرضى الكبد الدهني، إضافة إلى ظهور أمراض واضطرابات أخرى مرتبطة به، وتمكنت الدراسة وبدقة من تحديد أحد الجينات المحورية (MBOAT7) الذي ينخفض مستواه بشدة في وجود كل من مرض الكبد الدهني وكوفيد 19، إذ يؤدي انخفاضه إلى اختلال شديد في الوظائف الطبيعية لخلايا جسم الإنسان، وزيادة النشاط المناعي للخلايا الناجم عن زيادة معدل إنتاج السيتوكينات المنشطة للالتهابات.

نتائج الدراسة

