شكرا لقرائتكم خبر نقل ترددي لـ1.3 مليون شخص من وإلى المسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة عن تقديم خدمات النقل الترددي لنحو 1.26 مليون مستفيد ضمن منظومة حافلات المدينة لنقل المصلين والزوار من وإلى المسجد النبوي الشريف خلال الفترة (1 - 27) رمضان الحالي.

وسخرت أسطول الحافلات لخدمة الأهالي والزوار عبر 6 مسارات رئيسية، فيما شرعت في رفع مستوى الطاقة التشغيلية بالعشر الأواخر، من خلال التوسع في ساعات العمل لتنفيذ الخدمة الترددية للمستفيدين يوميا إلى ما بعد أداء صلاة القيام بنصف ساعة، بهدف تحقيق سهولة الوصول إلى المسجد النبوي وتعزز انسيابية الحركة المرورية في نطاق المنطقة المركزية.

سقيا الصائمين

من جهة أخرى يعمل 520 كادرا على إيصال مياه زمزم المبردة لسقيا الصائمين والزائرين في المسجد النبوي خلال رمضان قبل وقت الإفطار وحتى يحين الإمساك، وتنفيذ برنامج دقيق يهدف إلى المحافظة على جودة المياه وتوزيعها بكميات كافية في أرجاء المسجد على مدار الساعة.

وبلغت كمية مياه زمزم المستهلكة في المسجد النبوي خلال الفترة من الأول وحتى الـ20 من رمضان 3899 طنا تم توزيعها عبر17,600 حافظة في كل أرجاء المسجد النبوي بقسمي الرجال والنساء، يتم تعبئتها عبر 8 مواقع للخدمة، ونقلها بواسطة 80 عربة يدوية و20 عربة كهربائية داخل المسجد النبوي، وكذلك 10 مقطورات أخرى تنقل الحافظات لإعادة تنظيفها وتعقيمها 3 مرات يوميا خلال إعادة تعبئتها بمياه زمزم المبردة، إضافة إلى 3 مراكز لتبريد عبوات ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد التي توزع على المصلين والزائرين عبر الحقائب المحمولة.

سقيا زمزم بالمسجد النبوي

