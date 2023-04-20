شكرا لقرائتكم خبر إرشاد وتوصيل كبار وصغار السن لمواقعهم بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فعلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مبادرة «إرشادي»، لتوزيع الرموز الإرشادية بالمسجد الحرام لمعرفة المواقع المكانية والمعالم، وإيصال القاصد للموقع المراد الوصول إليه، مستهدفة بذلك كبار السن غير الناطقين باللغة العربية، والزائر الصغير.

وتأتي المبادرة ضمن حملة الرئاسة «خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا»، وتحت شعار «من الوصول إلى الحصول»، وفقا لمدير إدارة خدمة الزائر الصغير فهد الحتيرشي.

وأشار مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية سعود الزهراني، إلى تكثيف الجهود الميدانية لخدمة ضيوف الرحمن في العشر الأواخر من رمضان.

50 ألف وجبة للمرضى

إلى ذلك، وزعت الرئاسة ممثلة في وحدة شؤون سفر الصائمين بالمسجد الحرام نحو 50 ألف وجبة صحية، خاصة بمرضى السكري وكبار السن من قاصدي وقاصدات المسجد الحرام منذ بداية موسم رمضان.

وأكد مدير وحدة شؤون سفر الصائمين إبراهيم الحجيلي، أن الوحدة تتابع وتنظم عمليات الإفطار داخل المسجد الحرام عبر منظومة الكترونية، أصدرت 2300 تصريح مقسمة على جميع المواقع المخصصة للإفطار، وبإجمالي 30000 متر لكل سفر الإفطار الرمضانية بالمسجد الحرام.

3 أبواب للمعتمرين

كما كثفت الرئاسة ممثلة في إدارة الأبواب بالمسجد الحرام خدماتها على أبواب المسجد الحرام، خلال 1028 موظفا موزعين على 118 بابا خصصت لاستقبال الزائرين والمعتمرين خلال رمضان.

وأوضح مدير إدارة الأبواب بالمسجد الحرام فهد المالكي، أن أبواب المسجد الحرام 118 بابا.

كما تشرف الإدارة منذ بداية الشهر الفضيل على إرشاد المصلين إلى أماكن المصليات، ومساندة رجال الأمن في تحويل وتوجيه المصلين عند امتلاء المصليات، بما يحقق انسيابية الحركة في الدخول والخروج من المسجد الحرام.

مبادرة إرشادي







خدمة الإرشاد المكاني للمعتمرين والمصلين والزائرين



توزيع الرموز الإرشادية للزائر الصغير



معرفة المواقع المكانية والمعالم داخل المسجد الحرام



تثقيف وتوعية غير الناطقين باللغة العربية



خدمة أساور معصم اليد بها اسم الطفل ورقم ذويه



أبواب المسجد الحرام