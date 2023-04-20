ولي العهد يستعرض مع الرئيس عباس مستجدات الأوضاع الفلسطينية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اجتمع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في جدة أمس، مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

وجرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتأكيد على مواصلة الجهود المبذولة بما يكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

حضر الاجتماع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، رئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف السديري.

فيما حضره من الجانب الفلسطيني أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم الأغا ورئيس المراسم سكرتير الرئيس الخاص حسين حسين.

إلى ذلك غادر الرئيس محمود عباس جدة أمس.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان، ومساعد أمين محافظة جدة علي القرني، ومدير شرطة جدة اللواء سليمان الطويرب، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.