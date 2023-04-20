هيئة تطوير محمية الإمام تركي تنظم فعاليات في 3 مناطق

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وأوضحت أن تلك الفعاليات التي تقام يوميا من الـ4 عصرا حتى الـ12 مساء، تتضمن أنشطة وبرامج متنوعة تستهدف جميع اهتمامات أفراد الأسرة والزوار من مختلف الفئات العمرية، عبر منظومة متكاملة من الخدمات التي ترافق الفعاليات في تجارب ترفيهية جاذبة للزوار، تعزز من فرحة العائلات والشباب والأطفال.
وتشمل الفعاليات التي ستقام في قرية لينة التاريخية ومركز تربة ومركز قبة: أركان الفوتوبوث، وأكشاك الطعام للأسر المنتجة، وأكشاك ألعاب كرنفالية، وركن نقش الحناء، والرسم على الوجه، والفن والعروض الحية المتجولة، والخيمة الشعبية للضيافة، إلى جانب عروض المسرح، والعرضة الشعبية السعودية، والمسابقات.
إضافة إلى القواسم المشتركة للفعاليات كحلويات الطيبين، وتجسيد حي لأهازيج وتهاليل العيد، مع اللباس والإكسسوارات الخاصة بالعيد، وتوفير ركن التصوير.
وأكدت الهيئة أن هذه البرامج والفعاليات تأتي امتدادا لجهودها الاستراتيجية، الساعية إلى تفعيل دور المجتمع المحلي، وإبراز مناطق المحمية، وتقديم تجارب مميزة للسياحة البيئية وتنشيطها.
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