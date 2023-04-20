السعودية اليوم / مستشفى النعيرية العام يوزع وجبات إفطار للصائمين



النعيرية 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واس

نفذت إدارة مستشفى النعيرية العام أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي مبادرة توزيع وجبات إفطار الصائمين صدقة عن المتوفين من منسوبي قطاع النعيرية الصحي.

وقال مدير المستشفى والمراكز الصحية بقطاع النعيرية حمد القحطاني إن المبادرة أتت وفاء للعاملين بالقطاع الصحي ممن رحلوا وبقيت مسيرتهم - رحمهم الله - خالدة بالعطاء والإخلاص أثناء عملهم بالقطاع الصحي وحرصهم الدائم على خدمة المرضى والمراجعين، منوها إلى أن مثل هذه المبادرات تعكس القيم الحميدة وصور التكافل الاجتماعي الذي يعيشه بلدنا ولله الحمد والمنة .

وبيّن مدير مستشفى النعيرية أن المبادرة شهدت مشاركة بعض أبناء المتوفين في توزيع وجبات إفطار الصائمين على المسافرين، مثمنا مشاركة إدارة مرور محافظة النعيرية في تنظيم الحركة .

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03:13ت م

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