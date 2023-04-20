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السعودية ضمن أعلى 3 دول في العالم استخدامًا للإنترنت

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شكرا لقرائتكم ضمن أعلى 3 دول في العالم استخدامًا للإنترنت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال المهندس راكان الفايزي، رئيس لجنة الإعلام الرقمي بغرفة الرياض: إن المملكة من أعلى ثلاث دول في العالم استخدامًا للإنترنت، و88% من سكانها يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي.

70 % للتعارف

وأشار الفايزي خلال لقائه ببرنامج الليوان على قناة روتانا خليجية، إلى أن 70% من وقت استخدام المنصات الرقمية وشبكات التواصل بالسعودية يكون من أجل التعارف وبناء علاقات والاطلاع على المحتوى المعروض أو البحث عن معلومات.

الأبحاث العلمية

وتابع: شبكات التواصل الاجتماعي ومن بينها موقع تويتر سحبت عمليات البحث من على موقع «جوجل»، مشيرًا إلى أن الأبحاث العلمية يتم الحصول عليها من حسابات الباحثين.

كما أوضح أن 98% يتصفحون شبكات التواصل الاجتماعي من خلال الهاتف الجوال.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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