شكرا لقرائتكم السعودية ضمن أعلى 3 دول في العالم استخدامًا للإنترنت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال المهندس راكان الفايزي، رئيس لجنة الإعلام الرقمي بغرفة الرياض: إن المملكة من أعلى ثلاث دول في العالم استخدامًا للإنترنت، و88% من سكانها يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي.

70 % للتعارف

وأشار الفايزي خلال لقائه ببرنامج الليوان على قناة روتانا خليجية، إلى أن 70% من وقت استخدام المنصات الرقمية وشبكات التواصل بالسعودية يكون من أجل التعارف وبناء علاقات والاطلاع على المحتوى المعروض أو البحث عن معلومات.

الأبحاث العلمية

وتابع: شبكات التواصل الاجتماعي ومن بينها موقع تويتر سحبت عمليات البحث من على موقع «جوجل»، مشيرًا إلى أن الأبحاث العلمية يتم الحصول عليها من حسابات الباحثين.

كما أوضح أن 98% يتصفحون شبكات التواصل الاجتماعي من خلال الهاتف الجوال.