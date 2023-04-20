الارشيف / اخبار السعوديه

سفراء الرباعية يدعون طرفي الصراع في السودان إلى وقف إطلاق النار

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم سفراء الرباعية يدعون طرفي الصراع في السودان إلى وقف إطلاق النار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دعا سفراء دول مجموعة الرباعية (المملكة العربية – دولة الإمارات العربية المتحدة – المملكة المتحدة – الولايات المتحدة الأمريكية)، طرفي الصراع في جمهورية السودان إلى وقف إطلاق النار والعودة للحوار، والالتزام بحماية المدنيين والبعثات الدبلوماسية والعاملين في المجال الإنساني، وتوفير الممرات الآمنة للعمليات الإنسانية.

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا