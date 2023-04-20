شكرا لقرائتكم دعاء الشيخ عبدالمحسن القاسم ليلة 29 رمضان بالمسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو لحظات خشوع ودعاء الشيخ عبدالمحسن القاسم ليلة 29 رمضان بالمسجد النبوي الشريف خلال أداء صلاة التهجد.

ودعا القاسم قائلًا: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، تباركت ربنا وتعاليت، سبحانك اللهم يدك سحاء بالليل والنهار، دائمًا الصب بالخير ليلًا ونهارًا، وأنت القائل واسألوا الله من فضله، فاللهم إنا نسألك من فضلك العظيم يا حميد لك أوسع الصفات وأعلاها، اجعل أعمالنا صالحة واجعلها لوجهك خالصة، أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين.

جهود مستمرة

استمرارًا لمنظومة الخدمات المقدمة في المسجد النبوي، كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي من جهودها وأعمالها وتسخير كافة الخدمات للزوار والمصلين في ليلة ختم القرآن بالمسجد النبوي.

التطهير والتعقيم

حيث كثفت الوكالة من أعمالها وجهودها اليومية في أروقة المسجد النبوي وساحاته من خلال التطهير والتعقيم المستمر على مدار الساعة؛ لتهيئة الأجواء المناسبة للزوار والمصلين.

وبلغت كمية التطهير 85 ألف لتر، فيما بلغت كمية التعقيم 70 ألف لتر لتوفير جو صحي وبيئة آمنة داخل المسجد النبوي، ووفرت الوكالة كراسي لكبار السن حيث تم توزيعها على مداخل المسجد النبوي وبلغ عددها 40 ألف كرسي.

منظومة خدمات متطورة

كما استخدمت أحدث التقنيات لاستمرارية تطوير منظومة الخدمات المقدمة والوصول لأعلى معايير الجودة في خدمة زوار المسجد النبوي بما يواكب رؤية المملكة 2030.

يأتي ذلك سعيًا من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لتوفير كافة الخدمات للزوار والمصلين ليؤدوا عبادتهم بيسر وسهولة.