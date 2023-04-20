السعودية اليوم / أمانة منطقة القصيم تبرز مظاهر الفرح بمناسبة عيد الفطر المبارك



بريدة 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واس

كثفت أمانة منطقة القصيم وكافة بلديات منطقة القصيم أعمال تجميل الطرق العامة والميادين بمناسبة عيد الفطر المبارك، ويأتي ذلك ضمن أعمالها لإبراز مظاهر الفرح بهذه المناسبة الغالية، حيث شملت الأعمال تنفيذ الإنارة التجميلية في الطرق العامة والميادين والمباني وتركيب الأعلام الوطنية واللوحات الإعلانية والشاشات التلفزيونية.

كما أنهت أمانة منطقة القصيم في وقت سابق أعمال تهيئة وتنظيف المواقع المحيطة بالجوامع ومصليات الأعياد وذلك لتهيئتها لصلاة العيد، شمل ذلك تنظيف الطرق المحيطة وإزالة الأعشاب العشوائي داخل المصليات .

وفي الجانب الرقابي تواصل الفرق الرقابية بأمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة أعمالها الرقابية على الأنشطة التجارية خلال موسم عيد الفطر المبارك لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية للمحافظة على السلامة والصحة العامة.

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05:38ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.