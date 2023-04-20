سياسي / اهتمامات الصحف المغربية



الرباط 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بالجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي التي بدأت بين الحكومة وكبريات نقابات العمال، والتي تركزت حول إخراج قانون جديد للعمل وقانون الإضراب.

وتناقلت تصريحات رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز الذي أكد خلال جلسة الكونغرس الإسباني أن المغرب بلد صديق وحليف أساسي لأمن إسبانيا.

وواصلت رصدها للتطورات الميدانية في السودان مشيرة إلى فرار آلاف المدنيين بسبب المعارك التي استمرت لليوم الخامس على التوالي بين قوات الدعم السريع والجيش.

وأوردت النداء الإنساني الذي أطلقته جامعة الدول العربية من أجل وقف إطلاق النار في السودان خلال أيام عيد الفطر.

وأشارت صحف المغرب للدعوات الدولية إلى أطراف الصراع في السودان من أجل وقف فوري للقتال دون شروط وإجراء الحوار.

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07:55ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.