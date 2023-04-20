السعودية اليوم / الأمم المتحدة تحذر من نفاد الغذاء والوقود بالسودان



الخرطوم 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واس

حذّرت الأمم المتحدة بالسودان من قرب نفاد الغذاء والوقود وغير ذلك من الإمدادات الحيوية لدى سكان السودان، مضيفةً أنّ نظام الرعاية الصحية أيضاً معرض لخطر الانهيار.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أنهم بحاجة ماسة إلى وقف إنساني حتى يتمكن الجرحى والمرضى المدنيون من الوصول إلى المستشفيات”، مبيناً أنَّ سكان عاصمة الخرطوم لم يتمكنوا من مغادرة منازلهم بأمان لشراء المواد الغذائية وغيرها من الضروريات منذ أيام.

وأشار المكتب إلى أنَّ نظام الاستجابة للإغاثة ما زال مقيداً بشكل هائل، داعياً إلى إنهاء الهجمات على عمال الإغاثة ووقف نهب المرافق الإنسانية.

وشدد على ضرورة أن تتمكن الجهات الفاعلة الإنسانية من القيام بعملها بشكل آمن، وأن تتمكن وكالات الإغاثة من نقل موظفيها بأمان وإعادة تعبئة الإمدادات الحيوية.

وقالت الوكالة المعنية بالشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة “نحن قلقون من احتمال انهيار نظام الرعاية الصحية في السودان بشكل كامل”، مشيرةً إلى أنَّ “المستشفيات بحاجة إلى المزيد من العاملين والإمدادات ومخزون الدم.

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10:53ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.