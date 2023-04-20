السعودية اليوم / الرس تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك 1444هـ



الرس 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 مارس 2023 م واس

أكملت أمانة منطقة القصيم ممثلةً ببلدية محافظة الرس استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ وذلك من خلال تهيئة جميع إمكاناتها لتحقيق المستويات المطلوبة عبر تزيين الشوارع والميادين بالمجسمات المضيئة والإنارة الملونة وعبارات التهنئة بهذه المناسبة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الرس المهندس بجاد بن جبر الجبرين أنه تم تكثيف أعمال الرقابة الصحية، للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية والمطابخ والمطاعم لجميع الاشتراطات الصحية، مبيناً أن البلدية هيأت الطرق والشوارع والمرافق العامة بعدد من الإنارات التجميلية حيث بلغ عددهم 7000 عمود إنارة، و 390 من المجسمات المضيئة ، إضافة إلى لوحات التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأشار إلى أن البلدية تعمل على إبراز مظاهر هذه المناسبة بالطرقات والميادين عبر تجهيز المواقع الخدمية والترفيهية من حدائق وساحات وميادين عامة بصيانتها ونظافتها وزراعة 32 ألف شتلة من الزهور.

وأضاف الجبرين أن البلدية أعدّت خطة شاملة لتهيئة المنتزهات والحدائق العامة لاستقبال أهالي المحافظة وزوارها ، حيث ستقام فعاليات تنظمها البلدية ابتهاجاً بقدوم عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ ثاني أيام العيد بمركز الأمير سلطان الحضاري بالمحافظة.

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13:24ت م

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