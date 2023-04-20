شكرا لقرائتكم رؤية هلال شهر شوال في تمير وحوطة سدير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن المرصد الفلكي بكل من تمير وحوطة سدير، رؤية هلال شهر شوال، وبذلك يكون يوم غد الجمعة الموافق 21 إبريل 2023م هو غرة شهر شوال 1444هـ وأول يوم عيد الفطر المبارك.

رؤية هلال رمضان

ومن المقرر أن تستطلع المحكمة العليا رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الخميس، وذلك بعد دعوتها عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1444هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 20 / 4 / 2023م.