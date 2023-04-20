السعودية اليوم / سمو أمير المنطقة الشرقية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة بعيد الفطر المبارك



الدمام 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير منطقة الشرقية باسمه واسم أهالي المنطقة، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال سموه: " يسرني باسمي ونيابة عن أهالي المنطقة الشرقية أن أرفع التهنئة الخالصة لمقامكم الكريم بحلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأسأل الله أن يعيد هذه المناسبة على الوطن بالخير والمسرات والتقدم في ظل قيادتكم الحكيمة، وأن يمدكم بعونه وتوفيقه لما فيه خير الوطن والأمتين العربية والإسلامية.

كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو أمير المنطقة الشرقية : " بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد ارفع لسموكم التهنئة، باسمي واسم أهالي المنطقة الشرقية، داعياً الله أن يعيده على الوطن والمواطنين ونحن في تقدم وإزدهار تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم" .

//انتهى//

19:35ت م

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الدمام 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير منطقة الشرقية باسمه واسم أهالي المنطقة، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك.وقال سموه: " يسرني باسمي ونيابة عن أهالي المنطقة الشرقية أن أرفع التهنئة الخالصة لمقامكم الكريم بحلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأسأل الله أن يعيد هذه المناسبة على الوطن بالخير والمسرات والتقدم في ظل قيادتكم الحكيمة، وأن يمدكم بعونه وتوفيقه لما فيه خير الوطن والأمتين العربية والإسلامية.كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله- .وقال سمو أمير المنطقة الشرقية : " بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد ارفع لسموكم التهنئة، باسمي واسم أهالي المنطقة الشرقية، داعياً الله أن يعيده على الوطن والمواطنين ونحن في تقدم وإزدهار تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم" .//انتهى//19:35ت م0120

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