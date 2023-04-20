السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك



حائل 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل باسمه واسم أهالي المنطقة ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444 هـ.

وقال سموه " يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي واسم أهالي المنطقة أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك،

ونوه سموه بتزامن هذه المناسبة السعيدة مع توالي إنجازات الوطن في ظل هذه القيادة الرشيدة ومنها الخدمات المقدمة للمعتمرين التي سهلت عليهم اداء عباداتهم بيسر وسهولة ، داعياً الله بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بالصحة والعافية وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة أعواماً عديدة والوطن بخير ورخاء .

كما رفع سمو أمير منطقة حائل التهنئةِ إلى صاحب السمو الملكي الأمير

وأعرب سموه عن أصدق المشاعر والتهاني لسمو ولي العهد بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد ، سائلاً المولى القدير أن يحفظ سموه الكريم وأن يمتعه بالصحة والعافية ويعيد هذه المناسبة أعواماً عديدة بالخير والمسرات في ظل هذه القيادة المباركة .

// انتهى //

19:36ت م

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حائل 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل باسمه واسم أهالي المنطقة ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444 هـ.وقال سموه " يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي واسم أهالي المنطقة أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك،ونوه سموه بتزامن هذه المناسبة السعيدة مع توالي إنجازات الوطن في ظل هذه القيادة الرشيدة ومنها الخدمات المقدمة للمعتمرين التي سهلت عليهم اداء عباداتهم بيسر وسهولة ، داعياً الله بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بالصحة والعافية وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة أعواماً عديدة والوطن بخير ورخاء .كما رفع سمو أمير منطقة حائل التهنئةِ إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1444 هـ.وأعرب سموه عن أصدق المشاعر والتهاني لسمو ولي العهد بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد ، سائلاً المولى القدير أن يحفظ سموه الكريم وأن يمتعه بالصحة والعافية ويعيد هذه المناسبة أعواماً عديدة بالخير والمسرات في ظل هذه القيادة المباركة .// انتهى //19:36ت م0125

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