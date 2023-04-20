السعودية اليوم / الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يهنئ القيادة بحلول عيد الفطر المبارك



الرياض 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واس

رفع معالي الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض، باسمه ونيابة عن منسوبي التخصصي، التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير

وقال معاليه في تصريح له بهذه المناسبة " إننا إذ نهنئ القيادة والوطن بحلول عيد الفطر المبارك، فإننا نشكر الله تعالى أن منّ علينا بصيام الشهر الكريم وقيامه ونحن ننعم بالأمن والأمان على

هذه الأرض المباركة، كما نحمده تعالى على مسيرة النماء والبناء التي يشهدها وطننا تحت ظل قيادتنا الرشيدة أيدها الله".

وفي ختام تصريحه سأل معاليه اللهَ تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يديم على وطننا أمنه وأمانه ورخاءه، وأن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.

// انتهى //

19:38ت م

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الرياض 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسرفع معالي الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض، باسمه ونيابة عن منسوبي التخصصي، التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي، بمناسبة عيد الفطر المبارك.وقال معاليه في تصريح له بهذه المناسبة " إننا إذ نهنئ القيادة والوطن بحلول عيد الفطر المبارك، فإننا نشكر الله تعالى أن منّ علينا بصيام الشهر الكريم وقيامه ونحن ننعم بالأمن والأمان علىهذه الأرض المباركة، كما نحمده تعالى على مسيرة النماء والبناء التي يشهدها وطننا تحت ظل قيادتنا الرشيدة أيدها الله".وفي ختام تصريحه سأل معاليه اللهَ تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يديم على وطننا أمنه وأمانه ورخاءه، وأن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.// انتهى //19:38ت م0132

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