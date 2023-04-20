السعودية اليوم / سمو نائب أمير الشرقية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك



الدمام 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الشرقية التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال سمو نائب أمير المنطقة الشرقية : " أرفع لكم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك الذي يحل ونحن ننعم بالأمن والرخاء والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة على مقامكم الكريم والشعب السعودي والوطن في رفعة وتطور ونمو في ظل قيادتكم الحكيمة.

كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير

وقال: " يسعدني ويشرفني أن أرفع لسموكم الكريم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك سائلاً الله العلي القدير أن يعيده على سموكم الكريم ووطننا في رفعة وتطور وأمن وامان ويديم سموكم "رعاكم الله" ذخراً للوطن والمواطنين في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله".

//انتهى//

19:48ت م

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الدمام 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الشرقية التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك.وقال سمو نائب أمير المنطقة الشرقية : " أرفع لكم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك الذي يحل ونحن ننعم بالأمن والرخاء والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة على مقامكم الكريم والشعب السعودي والوطن في رفعة وتطور ونمو في ظل قيادتكم الحكيمة.كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء " حفظه الله ".وقال: " يسعدني ويشرفني أن أرفع لسموكم الكريم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك سائلاً الله العلي القدير أن يعيده على سموكم الكريم ووطننا في رفعة وتطور وأمن وامان ويديم سموكم "رعاكم الله" ذخراً للوطن والمواطنين في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله".//انتهى//19:48ت م0139

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