ووفقا لموقع "طقس العرب"، فقد بدأت 9 دول (آسيوية)، إعلان نتائج تحري الهلال بإعلان يوم السبت بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر للعام 2023، وهي:
- باكستان: أعلنت اللجنة المركزية الباكستانية لتحري الهلال أن غداً الجمعة هو المتم لشهر رمضان، ويوم السبت هو أول أيام عيد الفطر المبارك في باكستان.
- أستراليا (اعتمدت الحسابات الفلكية بعدم إمكانية رؤية الهلال مساء يوم الخميس)
- سلطنة بروناي (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس)
-سلطنة عمان: تعذر ثبوت رؤية هلال شوال، ليصبح السبت المقبل هو أول أيام عيد الفطر المبارك
- اليابان (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس)
- سنغافورة (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس)
- إندونيسيا (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس)
- الفيلبين (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس)
- ماليزيا (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس)
- كوريا الجنوبية (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس)
- نيوزيلندا (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس)
كانت هذه تفاصيل خبر 11 دولة أعلنت رسميا أن السبت أول أيام عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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