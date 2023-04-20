شكرا لقرائتكم تناولوا التمرات قبل صلاة العيد لتهيئة المعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قدم تجمع الرياض الصحي الثالث، عدة نصائح للتغذية الصحية خلال عيد الفطر المبارك.

وحث تجمع الرياض الصحي عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” على اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بتناول تمرات قبل صلاة العيد لتهيئة المعدة تدريجيًا.

تجنب الأطعمة الدسمة

كما نصح بضرورة البدء بكميات قليلة من الطعام مع تجنب الأطعمة الدسمة لتهيئة المعدة بشكل تدريجي.

وحذر التجمع من الإفراط في تناول الشكولاتة وحلويات العيد عالية السعرات الحرارية والدهون؛ تجنبًا لاضطرابات المعدة وزيادة الوزن.

وكانت المحكمة العليا أعلنت أن يوم غد الجمعة الموافق 21 أبريل 2023م هو غرة شهر شوال 1444هـ، وبذلك يكون عيد الفطر غدًا الجمعة.