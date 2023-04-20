شكرا لقرائتكم عودة مميزة لمذيعي الإخبارية القدامى في تغطية الترائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - عاد عدد من مذيعي قناة “الإخبارية” القدامى إلى الشاشة، حيث أطل كل من عبدالعزيز العيد ومزيد السبيعي على الجمهور.

وأطل المذيع عبدالعزيز العيد بنشرة السادسة مع المذيع زميله جبريل أبو ديه الذي قدمه وأعرب عن امتنانه لظهوره معه.

وقدم العيد، تغطية لعمل لجان الترائي في عدد من مناطق المملكة بشأن رؤية هلال شهر شوال.

تغطية هلال شوال

كما عاد المذيع مزيد السبيعي للشاشة، وقدم نشرة السابعة بتغطية هلال شهر شوال، معلنًا بيان الديوان الملكي، والذي قال فيه إن المحكمة العليا قالت إن يوم غد الجمعة الموافق 21 أبريل 2023م هو غرة شهر شوال 1444هـ، وبذلك يكون عيد الفطر غدًا الجمعة.