شكرا لقرائتكم مشاهد إيمانية في آخر ساعات الصيام بالمسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ترتسم خلال اللحظات الأخيرة من نهار آخر يوم شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٤هـ صورة إيمانية في المسجد النبوي الشريف، تجمع زوار المسجد النبوي، في مشهد يتعاضد فيه المسلمون بين قارئ لكتاب الله وآخرين يرفعون أكفهم للمولى عزّ وجل، تلهج ألسنتهم إليه بالدعوات بأن يشملهم بالعفو والغفران، وأن يختم شهر رمضان بالعتق من النيران.

وتحيط بجموع الصائمين خدمات جليلة متكاملة يبذلها منسوبو جميع الجهات الأمنية والخدمية للعناية بالزائرين والمصلين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.