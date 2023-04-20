أوقات صلاة عيد الفطر في مدن المملكة

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية أوقات صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ في مدن المملكة.

مواعيد صلاة العيد

وأوضحت الشؤون الإسلامية أن صلاة عيد الفطر في مكة المكرمة ستكون في تمام الساعة 6:12 دقيقة، وفي المدينة المنورة 6:09 دقيقة، أما في الرياض فستكون في الساعة 5 و41 دقيقة، وفي بريدة 5 و50 دقيقة.

وبالنسبة إلى صلاة العيد في الدمام فستكون في تمام الخامسة و25 دقيقة، وفي أبها 6:04 دقيقة، وفي تبوك 6:17 دقيقة، أما في حائل فستكون في تمام الساعة الـ 5:58 دقيقة.