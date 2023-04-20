السعودية اليوم / نائب مفتي السعودية اليوم المملكة يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بعيد الفطر المبارك



الرياض 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واس

رفع معالي نائب مفتي عام المملكة للشؤون التنفيذية المشرف العام على مكتب سماحة المفتي الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وأشاد معاليه في تصريح صحفي بهذه المناسبة بالجهود العظيمة التي بذلتها القيادة الرشيدة - أيدها الله - في خدمة قاصدي بيت لله الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم خلال شهر رمضان المبارك، والذي يعد موسماً استثنائياً من ناحية أعداد المعتمرين والزوار القادمين من أنحاء العالم بعد زوال جائحة

وبيّن معالي نائب المفتي أن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء كانت ولله الحمد من بين الجهات الحكومية التي شاركت في خدمة قاصدي بيت الله الحرام بتوجيهات ومتابعة سماحة المفتي العام، وقدمت الكثير من خدمات إجابة السائلين عبر موقعها الإلكتروني الذي استقبل آلاف الأسئلة طيلة شهر رمضان المبارك، إضافة إلى مشاركة جميع فروع الرئاسة بالمناطق في تقديم الفتاوى عبر أصحاب الفضيلة مفوضي الإفتاء والتي ولله الحمد أسهمت في إرشاد المعتمرين والزوار في كيفية أداء المناسك وفق الفهم الصحيح للكتاب والسنة، وكذلك تبصيرهم بأحكام الصيام والقيام.

وأشاد معالي نائب المفتي بالحملات الخيرية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لدعم منصتي "جود" للإسكان و"إحسان" للعمل الخيري، وتنفيذ مشاريع تفطير الصائمين وتوزيع التمور والمصاحف الشريفة في أكثر من 60 دولة موزعة في قارات العالم خلال شهر رمضان المبارك، والتي أضحت من معالم الخير البارزة لبلادنا الغالية والتي تؤكد ريادتها للعمل الإسلامي وسعيها الدؤوب لخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم.

وسأل معالي نائب المفتي في ختام تصريحه الله العلي القدير أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء جرّاء ما يقدمانه من أعمال صالحة لخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم وأن يعيد رمضان أعوام مديدة وبلادنا الغالية تعيش في عز وتقدم ورقي في ظل القيادة الكريمة لها.

// انتهى //

21:22ت م

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الرياض 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسرفع معالي نائب مفتي عام المملكة للشؤون التنفيذية المشرف العام على مكتب سماحة المفتي الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1444هــ، سائلاً الله تعالى أن يجعله عيد خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية، وأن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم وأقوالهم وأن يديم على المملكة أمنها ورقيها وتقدمها.وأشاد معاليه في تصريح صحفي بهذه المناسبة بالجهود العظيمة التي بذلتها القيادة الرشيدة - أيدها الله - في خدمة قاصدي بيت لله الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم خلال شهر رمضان المبارك، والذي يعد موسماً استثنائياً من ناحية أعداد المعتمرين والزوار القادمين من أنحاء العالم بعد زوال جائحة كورونا والذين تجاوز عددهم عشرين مليون معتمر وزائر، وسط خدمات نوعية ومتكاملة قدمتها مختلف أجهزة الدولة تماشياً مع الدعم الكبيرالذي تلقاه من لدن خادم الحرمين الشريفين والمتابعة الدؤوبة من سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والذي تحقق معها هذا المنجز الكبير في توفير خدمات متميزة واستيعاب هذه الأعداد الكبيرة في موسم العمرة بشهر رمضان المبارك.وبيّن معالي نائب المفتي أن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء كانت ولله الحمد من بين الجهات الحكومية التي شاركت في خدمة قاصدي بيت الله الحرام بتوجيهات ومتابعة سماحة المفتي العام، وقدمت الكثير من خدمات إجابة السائلين عبر موقعها الإلكتروني الذي استقبل آلاف الأسئلة طيلة شهر رمضان المبارك، إضافة إلى مشاركة جميع فروع الرئاسة بالمناطق في تقديم الفتاوى عبر أصحاب الفضيلة مفوضي الإفتاء والتي ولله الحمد أسهمت في إرشاد المعتمرين والزوار في كيفية أداء المناسك وفق الفهم الصحيح للكتاب والسنة، وكذلك تبصيرهم بأحكام الصيام والقيام.وأشاد معالي نائب المفتي بالحملات الخيرية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لدعم منصتي "جود" للإسكان و"إحسان" للعمل الخيري، وتنفيذ مشاريع تفطير الصائمين وتوزيع التمور والمصاحف الشريفة في أكثر من 60 دولة موزعة في قارات العالم خلال شهر رمضان المبارك، والتي أضحت من معالم الخير البارزة لبلادنا الغالية والتي تؤكد ريادتها للعمل الإسلامي وسعيها الدؤوب لخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم.وسأل معالي نائب المفتي في ختام تصريحه الله العلي القدير أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء جرّاء ما يقدمانه من أعمال صالحة لخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم وأن يعيد رمضان أعوام مديدة وبلادنا الغالية تعيش في عز وتقدم ورقي في ظل القيادة الكريمة لها.// انتهى //21:22ت م0176

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