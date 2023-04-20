السعودية اليوم / وزير الصحة يهنئ القيادة بعيد الفطر المبارك



الرياض 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واس

رفع معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وأكد معاليه أن القيادة الرشيدة -أيدها الله- سخّرت الإمكانات كافة خلال شهر رمضان المبارك لتقديم الرعاية الصحية للمعتمرين من خلال منظومة صحية متكاملة انتشرت في الحرمين الشريفين، لتمكينهم من أداء النسك بيسر وسهولة، وتلقي الخدمات الطبية المختلفة في مواقعهم، حيث بلغ عدد المستفيدين الذين تلقوا الخدمات الطبية في العاصمة المقدسة من المعتمرين والزوار أكثر من 30 ألف مستفيداً، فيما بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الطبية المقدمة لزوار المسجد النبوي بالمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك نحو 50 ألف مستفيد.

وسأل الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الجميع أعواماً عديدة وبلادنا تنعم في الأمن والاستقرار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة -أيدها الله-.

// انتهى //

21:24ت م

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الرياض 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسرفع معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ.وأكد معاليه أن القيادة الرشيدة -أيدها الله- سخّرت الإمكانات كافة خلال شهر رمضان المبارك لتقديم الرعاية الصحية للمعتمرين من خلال منظومة صحية متكاملة انتشرت في الحرمين الشريفين، لتمكينهم من أداء النسك بيسر وسهولة، وتلقي الخدمات الطبية المختلفة في مواقعهم، حيث بلغ عدد المستفيدين الذين تلقوا الخدمات الطبية في العاصمة المقدسة من المعتمرين والزوار أكثر من 30 ألف مستفيداً، فيما بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الطبية المقدمة لزوار المسجد النبوي بالمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك نحو 50 ألف مستفيد.وسأل الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الجميع أعواماً عديدة وبلادنا تنعم في الأمن والاستقرار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة -أيدها الله-.// انتهى //21:24ت م0177

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.