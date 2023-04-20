السعودية اليوم / محافظ التأمينات الاجتماعية يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك



الرياض 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واس

رفع معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ عبدالعزيز بن حسن البوق، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وسأل الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على المملكة استقرارها وأمنها.

// انتهى //

21:26ت م

0178



الرياض 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسرفع معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ عبدالعزيز بن حسن البوق، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ.وسأل الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على المملكة استقرارها وأمنها.// انتهى //21:26ت م0178

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