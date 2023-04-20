السعودية اليوم / وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يهنئ القيادة بحلول عيد الفطر المبارك



الرياض 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واس

رفع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

ونوّه معاليه بالجهود التي تقوم بها المملكة في رعاية الحرمين الشريفين وقاصديها من مختلف دول العالم، مُشيداً بنجاح موسم العمرة لهذا العام، وما تحقق من نجاحاتٍ متميزة على مختلف المستويات نتيجةً للاستعدادات لكافة القطاعات المعنية بتقديم الخدمات للمعتمرين وزوار الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك.

وثمّن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان الدعم السخي الذي قدمته القيادة الرشيدة - أيدها الله - عبر منصتي (جود الإسكان) و(إحسان) في بداية إطلاق الحملات الوطنية للعمل الخيري خلال شهر رمضان المبارك، إيماناً منها بأهمية العمل الخيري التنموي الذي يُعدُّ جانباً من الجوانب المشرقة لبلادنا ويعكس جذور قيم الإحسان والتلاحم داخل المجتمع.

وسأل معالي الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل المولى - عز وجل - أن يحفظ بلادنا قيادة وشعباً ويديم عليها الأمن والأمان والعز والرخاء وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين لكل خير، وأن يحفظ جنود المملكة المرابطين على حدودها.

// انتهى //

21:28ت م

0180



الرياض 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسرفع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، وللشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.ونوّه معاليه بالجهود التي تقوم بها المملكة في رعاية الحرمين الشريفين وقاصديها من مختلف دول العالم، مُشيداً بنجاح موسم العمرة لهذا العام، وما تحقق من نجاحاتٍ متميزة على مختلف المستويات نتيجةً للاستعدادات لكافة القطاعات المعنية بتقديم الخدمات للمعتمرين وزوار الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك.وثمّن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان الدعم السخي الذي قدمته القيادة الرشيدة - أيدها الله - عبر منصتي (جود الإسكان) و(إحسان) في بداية إطلاق الحملات الوطنية للعمل الخيري خلال شهر رمضان المبارك، إيماناً منها بأهمية العمل الخيري التنموي الذي يُعدُّ جانباً من الجوانب المشرقة لبلادنا ويعكس جذور قيم الإحسان والتلاحم داخل المجتمع.وسأل معالي الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل المولى - عز وجل - أن يحفظ بلادنا قيادة وشعباً ويديم عليها الأمن والأمان والعز والرخاء وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين لكل خير، وأن يحفظ جنود المملكة المرابطين على حدودها.// انتهى //21:28ت م0180

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