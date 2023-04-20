السعودية اليوم / رئاسة المسجد النبوي ترفع استعداداتها لاستقبال المصلين في صلاة عيد الفطر



المدينة المنورة 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واس

أكملت وكالة شؤون المسجد النبوي استعدادتها لاستقبال المصلين والزوار لصلاة عيد الفطر لهذا العام ١٤٤٤هـ، حيث عملت الوكالة على تهيئة المسجد النبوي وسطحه وساحاته من خلال أعمال النظافة والتعقيم والتعطير وكذلك فرش كامل المصليات بأفضل أنواع السجاد والعناية بتكنيسه وذلك من أجل خدمة الزوار والمصلين على أكمل وجه ليظهر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أجمل صورة وأبهى حلة ليؤدي المصلين والزوار عبادتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

وتحرص الوكالة على انسيابية حركة الحشود أثناء دخول المصلين وخروجهم من وإلى المسجد النبوي، والتأكد من انسيابية الممرات ووصول الزائرين للمصليات، وضمان التوجيه للكثافة المتوقعة للزائرين والمصلين، حيث یأتي ذلك بهدف تقدیم أفضل الخدمات للمصلین والزائرین لیؤدوا عباداتھم بكل یسر وسھولة في أجواء مليئة بالطمأنينة والخشوع، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله-.

// انتهى //

21:31ت م

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