السعودية اليوم / "الفاو" تشيد بتطبيق مرشدك الزراعي وتؤكد تميز خدماته التفاعلية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا



الرياض 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واس

أشاد مدير برنامج منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في المملكة الدكتور أيمن عمر، بتطبيق "مرشدك الزراعي" وبالخدمات التي يقدمها للمستفيدين في المملكة، مؤكدًا أنه يعد مثالًا مميزًا للتوسع الزراعي التفاعلي الرقمي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

جاء ذلك خلال الاجتماع للمنظمة الذي غطى تجارب منطقة إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال الزراعة الرقمية، الذي جرى خلاله استعراض خدمات تطبيق مرشدك الزراعي كواحدة من التجارب الرائدة في المنطقة.

وأكد أن المملكة تخطو خطوات واسعة وكبيرة في التنمية الزراعية من خلال توفير خدمات ذكية عبر تطبيق مرشدك الزراعي من أجل زراعة ناجحة للوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي، معربًا عن شكره للوزارة ممثلة بوكالة الزراعة والإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي لنقل تجربته الرائدة بتطبيق مرشدك الزراعي، وتوفير كافة المعلومات كنوع من الإلهام للعديد من الدول إقليميًا وعالميًا.

وكشف تقرير صادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة مؤخرًا، عن تقديم تطبيق مرشدك الزراعي أكثر من (2.92) مليون استشارة زراعية شملت (64) مجالًا عبر تطبيق "مرشدك الزراعي" خلال 2022م، وأن عدد المزارعين المسجلين الذين استفادوا من التطبيق بلغ نحو (233) ألف مزارع بنهاية العام الماضي، بينما بلغ عدد المرشدين الزراعيين الذين يقومون بتقديم الخدمات الاستشارية والإرشادية في المجالات الزراعية للمزارعين نحو (388) مرشدًا زراعيًا، كما تم تنفيذ حوالي (965) تحليلا للتربة والمياه من خلال التطبيق، إضافة إلى أنشطة إرشادية وتفاعلية بمشاركة (84) خبيرًا من المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

ويهدف تطبيق "مرشدك الزراعي"، إلى توعية المزارعين وتقديم الخدمات الإرشادية في مختلف المجالات الزراعية، ويوفر مجموعة منتقاة من الخبراء والمختصين للرد على استفسارات المزارعين على مدار الساعة، إضافة إلى إتاحة اطلاع المزارع على أشهر التجارب الناجحة في القطاع الزراعي من خلال خدمة التجارب الناجحة داخل التطبيق ويقدم التطبيق، خدمات إلكترونية متنوعة، ويحتوي على وأقسام تغطي جميع جوانب الإرشاد الزراعي، منها: (طلب زيارة مزرعة، أحوال الطقس، تحاليل التربة والمياه، أسعار الخضار والفواكه، المكتبة الرقمية، اسأل عن نبات أو آفة، أطلب استشارة، المرشد الذكي، آفات شجرة البن، أسئلة وأجوبة إرشادية، المفكرة الزراعية، البث المباشر).

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21:33ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.