

جدة 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واس

رفع معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، التهنئة للأمة الإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً المولى عزّ وجل أن يتقبل صيام المسلمين ويبارك للشعوب الإسلامية بهذه المناسبة وأن يعم الخير العالم الإسلامي, كما رفع معاليه التهنئة إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الأعضاء في المنظمة.

وانتهز معاليه هذه الفرصة التي تتشارك فيها المنظمة مع دولة المقر، احتفالاتها بهذه المناسبة، معرباً عن تهانيه للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وأعرب معاليه عن أمله بأن يعم السلام والخير والأمن والأمان والازدهار على جميع الدول الأعضاء وغير الأعضاء في المنظمة والعالم كافة.

// انتهى //

21:46ت م

0185



جدة 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسرفع معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، التهنئة للأمة الإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً المولى عزّ وجل أن يتقبل صيام المسلمين ويبارك للشعوب الإسلامية بهذه المناسبة وأن يعم الخير العالم الإسلامي, كما رفع معاليه التهنئة إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الأعضاء في المنظمة.وانتهز معاليه هذه الفرصة التي تتشارك فيها المنظمة مع دولة المقر، احتفالاتها بهذه المناسبة، معرباً عن تهانيه للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.وأعرب معاليه عن أمله بأن يعم السلام والخير والأمن والأمان والازدهار على جميع الدول الأعضاء وغير الأعضاء في المنظمة والعالم كافة.// انتهى //21:46ت م0185

تابعوا أخبار السعودية و دول الخليج من حال الخليج عبر جوجل نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.