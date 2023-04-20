السعودية اليوم / سمو محافظ الطائف يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك



الطائف 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- أيده الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وسأل سموه الله أن يكتب كل مايُقدمه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- من اهتمام ورعاية بضيوف بيت الله الحرام والمواطنين والمقيمين في ميزان حسناته وأن يديم الأمن والاستقرار على هذه البلاد.

ورفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير

كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، داعياً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على سموه أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، مهنئاً سموه بنجاح خطط شهر رمضان المبارك، كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة، داعياً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على سموه وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والتقدم، سائلاً الله تعالى أن يعيده على الأمة العربية والإسلامية باليمن والبركات.

// انتهى //

21:47ت م

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الطائف 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- أيده الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك.وسأل سموه الله أن يكتب كل مايُقدمه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- من اهتمام ورعاية بضيوف بيت الله الحرام والمواطنين والمقيمين في ميزان حسناته وأن يديم الأمن والاستقرار على هذه البلاد.ورفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة، والمملكة تنعم بالأمن والأمان والازدهار في ظل القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وأن يمتعهم بالصحة والعافية.كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، داعياً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على سموه أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، مهنئاً سموه بنجاح خطط شهر رمضان المبارك، كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة، داعياً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على سموه وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والتقدم، سائلاً الله تعالى أن يعيده على الأمة العربية والإسلامية باليمن والبركات.// انتهى //21:47ت م0186

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.