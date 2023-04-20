السعودية اليوم / وزير الصناعة والثروة المعدنية يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك



الرياض 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واس

رفع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الاستاذ بندر بن إبراهيم الخريف التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير

وسأل معاليه الله -عز وجل- أن يديم على المملكة أمنها وعزها ورخاءها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة - أيدها الله -، وأن يتقبل من المسلمين الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والمسرات.

// انتهى //

21:54ت م

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الرياض 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسرفع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الاستاذ بندر بن إبراهيم الخريف التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك.وسأل معاليه الله -عز وجل- أن يديم على المملكة أمنها وعزها ورخاءها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة - أيدها الله -، وأن يتقبل من المسلمين الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والمسرات.// انتهى //21:54ت م0189

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