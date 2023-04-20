شكرا لقرائتكم قصة أول عيد فطر احتفل به المسلمون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف الدكتور خالد الزعاق خبير الأرصاد والفلكي، أن المسلمين احتفلوا بأول عيد فطر لهم في السنة الثانية من الهجرة بعد فرض أول صيام لهم.

وقال الزعاق في فقرته “تقويم” المذاعة على قناة “العربية”، إن تسمية العرب للأيام والشهور مبنية على ما تتصف أو تتسم به فالأسبوع من السبعة والشهر لشهرته بين الناس والعيد لأنه يعود سيرته الأولى كما بدأ.

أجواء العيد

وأوضح الزعاق أن العيد هو اليوم الذي يخصص للبهجة والسرور والفرح، والمسلمون عندهم عيدان عيد الفطر وعيد الأضحى، عيد الفطر لأن الناس تفطر فرحًا لإتمام شهر الصوم ويكون في أول يوم من شهر شوال وعيد الأضحى لأن الناس تأكل فرحًا من الأضحيه لإتمام موسم الحج ويكون في العاشر من شهر ذي الحجة، والعيد بالشرع يوم واحد وبالعرف ثلاثة أيام.

ولفت إلى أن “العيد هذا العام أجواؤه معتدلة بوجه عام، وبعد 3 سنوات نعيد في أجواء ربيعية، وبعد 6 سنوات نعيد في أجواء شتوية، موضحًا أن عيد المسلمين يتسم بسمات اجتماعية ومعانٍ إنسانية راقية ونادرة، ففيه تتقارب القلوب وتجتمع بعد تفرق.

عيد الفطر

وكانت المحكمة العليا أعلنت أن يوم غد الجمعة الموافق 21 أبريل 2023م هو غرة شهر شوال 1444هـ، وبذلك يكون عيد الفطر غدًا الجمعة.