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السعودية اليوم / الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

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الرياض 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واس
رفع معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المكلف المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وسأل معاليه الله أن يتقبّل من الجميع صالح الأعمال وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على بلادنا المباركة والأمتين العربية والإسلامية بالخير والمسرات.
// انتهى //
22:30ت م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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