السعودية اليوم / أمين السعودية اليومِ دارة الملك عبدالعزيز يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر المبارك



الرياض 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واس

رفع معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف الدكتور فهد بن عبدالله السماري التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير

ودعا معاليه الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الوطن وقيادته الرشيدة - أيدها الله -، وشعبه الوفي، ونحن ننعم بالأمن، والرخاء، والازدهار، والتقدم في جميع المجالات.

وأشاد معاليه بما تحقق من إنجازات تاريخية كبرى حققتها المملكة في مدة وجيزة من الزمن، أسهمت في الارتقاء بالوطن تحقيقاً لرؤية

// انتهى //

22:37ت م

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الرياض 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسرفع معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف الدكتور فهد بن عبدالله السماري التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وإلى الشعب السعودي الكريم والأمتين العربية والإسلامية كافة بمناسبة عيد الفطر المبارك.ودعا معاليه الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الوطن وقيادته الرشيدة - أيدها الله -، وشعبه الوفي، ونحن ننعم بالأمن، والرخاء، والازدهار، والتقدم في جميع المجالات.وأشاد معاليه بما تحقق من إنجازات تاريخية كبرى حققتها المملكة في مدة وجيزة من الزمن، أسهمت في الارتقاء بالوطن تحقيقاً لرؤية السعودية 2030.// انتهى //22:37ت م0200

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