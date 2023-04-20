السعودية اليوم / إصابة العشرات من الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس



القدس المحتلة 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واس

أصيب العشرات من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق مساء اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيتا بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن 33 فلسطينياً أصيبوا بجروح وحالات اختناق، خلال اعتداء قوات الاحتلال على الفلسطينيين بالرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع، كما اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم فتاة فلسطينية على أبواب المسجد الأقصى المبارك، الذي تشهد بواباته انتشار مكثف لقوات الاحتلال.

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22:37ت م

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