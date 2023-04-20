سياسي / الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يجدد مناشدته للأطراف السودانية الالتزام بالهدنة الإنسانية خلال عيد الفطر المبارك



جدة 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واس

جدد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه مناشدته للأطراف في السودان للالتزام بالهدنة الإنسانية في أيام عيد الفطر المبارك الشعيرة المقدسة لدى المسلمين.

وأكد الأمين العام ضرورة الالتزام بالهدنة لضمان المرور الآمن للمدنيين والبعثات الدبلوماسية ومنح الفرصة لإخلاء الجرحى والعالقين.

وحث الأمين العام الأطراف على وقف التصعيد العسكري واللجوء للحوار لحل جميع القضايا الخلافية ،مؤكداً استعداد منظمة التعاون الإسلامي لتسخير كافة إمكانياتها لدعم الجهود الإنسانية واستئناف الحوار بين الأطراف السودانية.

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22:43ت م

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