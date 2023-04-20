السعودية اليوم / أمانة الرياض : 8 حدائق وساحات تستضيف حفل أهالي العاصمة بعيد الفطر



الرياض 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واس

أعلنت أمانة منطقة الرياض أن 8 حدائق ومتنزهات وساحات بلدية تستضيف حفل أهالي الرياض بعيد الفطر المبارك الذي تنظمه الأمانة لمدة ثلاثة أيام، في إطار حرصها على مشاركة السكان والزوّار فرحتهم بالمناسبة الكبيرة، وإضفاء أجواء احتفائية لكافة الأحياء.

وأكملت الحدائق والمتنزهات استعداداتها لاستقبال سكان المدينة، وتوشحت بالمظاهر الجمالية للابتهاج بالعيد المبارك و المناسبة الاجتماعية التي تدخل الفرح في قلوب كل السكان والزوّار، وتعزز البهجة في نفوس الصغار والكبار بالترفيه عنهم بالأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية المتعددة، والعروض المشوقة والممتعة.

وشملت المواقع التي حددتها الأمانة حديقة الأمير عبدالعزيز بن عيّاف، حديقة عكاظ، ساحة الدوح، حديقة النخيل مخرج 2، إلى جانب حديقة عليشة، حديقة حي الندي، الحائر المنطقة الإدارية، وحديقة النظيم.

ويتضمن فعاليات الحفل عروض مسرحية، خيام شعرية، جلسات عربية، أكشاك للأسر المنتجة، مسرح ثانوي للعزف، منطقة أطفال، جلسات للأكل، وركن للتصوير، إلى جانب العرضة النجدية، والضيافة والقهوة

وتأتي فعاليات الأمانة بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص بهدف تعزيز مظاهر الاحتفال والفرح خلال أيام عيد الفطر المبارك، وفقًا لاستراتيجيتها الهادفة إلى تفعيل الأماكن العامة، وتوفير وجهات متعددة للسكّان وزوّار المدينة لقضاء أوقات ممتعة احتفاء بالعيد المبارك.

// انتهى //

22:58ت م

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الرياض 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسأعلنت أمانة منطقة الرياض أن 8 حدائق ومتنزهات وساحات بلدية تستضيف حفل أهالي الرياض بعيد الفطر المبارك الذي تنظمه الأمانة لمدة ثلاثة أيام، في إطار حرصها على مشاركة السكان والزوّار فرحتهم بالمناسبة الكبيرة، وإضفاء أجواء احتفائية لكافة الأحياء.وأكملت الحدائق والمتنزهات استعداداتها لاستقبال سكان المدينة، وتوشحت بالمظاهر الجمالية للابتهاج بالعيد المبارك و المناسبة الاجتماعية التي تدخل الفرح في قلوب كل السكان والزوّار، وتعزز البهجة في نفوس الصغار والكبار بالترفيه عنهم بالأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية المتعددة، والعروض المشوقة والممتعة.وشملت المواقع التي حددتها الأمانة حديقة الأمير عبدالعزيز بن عيّاف، حديقة عكاظ، ساحة الدوح، حديقة النخيل مخرج 2، إلى جانب حديقة عليشة، حديقة حي الندي، الحائر المنطقة الإدارية، وحديقة النظيم.ويتضمن فعاليات الحفل عروض مسرحية، خيام شعرية، جلسات عربية، أكشاك للأسر المنتجة، مسرح ثانوي للعزف، منطقة أطفال، جلسات للأكل، وركن للتصوير، إلى جانب العرضة النجدية، والضيافة والقهوة السعودية ، وحوامة العيد صباح العيد.وتأتي فعاليات الأمانة بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص بهدف تعزيز مظاهر الاحتفال والفرح خلال أيام عيد الفطر المبارك، وفقًا لاستراتيجيتها الهادفة إلى تفعيل الأماكن العامة، وتوفير وجهات متعددة للسكّان وزوّار المدينة لقضاء أوقات ممتعة احتفاء بالعيد المبارك.// انتهى //22:58ت م0205

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