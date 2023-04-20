تعرف على أماكن الألعاب النارية في عيد الفطر

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن جدول أماكن الألعاب النارية في السعودية عيد الفطر، وسوف نُوضحها لكم تفصيلاً أدناه: * الرياض – بوليفارد سيتي – الساعة 09:00 مساءً. * جدة – ممشى البروميناد – الساعة الساعة 09:00 مساءً. * الخبر – الواجهة البحرية – الساعة 09:00 مساءً. * حائل – منتزه المغواة الترفيهي للاحتفالات – الساعة 09:00 مساءً. * عرعر – حديقة عامة مُقابل العثيمي مول – الساعة 09:00 مساءً. * نجران – حي النهضة – الساعة 09:00 مساءً. * الباحة – منتزه الأمير حسام – الساعة 10:00 مساءً. * أبها – حديقة الصفا – الساعة 09:00 مساءً. * سكاكا – حديقة العزيزية – الساعة 09:45 مساءً. * بريدة – منتزه الملك عبدالله الوطني – الساعة 10:00 مساءً. * جازان – ممشى الكورنيش الشمالي – الساعة 09:00 مساءً. * تبوك – حديقة تبوك المركزية – الساعة 09:00 مساءً. * المدينة المنورة – حديقة الملك فهد المركزية – الساعة 09:00 مساءً.



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