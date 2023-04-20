شكرا لقرائتكم رئيس المحكمة العليا: الشرع اعتمد على الرؤية وليس الحسابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد رئيس المحكمة العليا، د. خالد اللحيدان، أن الشرع اعتمد على الرؤية وليس لغة الحسابات.

وأشار اللحيدان، خلال لقاء له مع قناة الإخبارية، إلى أن الحسابات لها مراجعة ويمكن الاستفادة منها، لكن العبرة بما يتقرر شرعًا بالرؤية الشرعية، لكن بعد أن يصدر الرأي الشرعي الخاص بالرؤية فلا أحد له القول في ذلك، مستشهدًا بقول الله تعالى في سورة النساء: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}.

عيد الفطر الجمعة

أعلنت المحكمة العليا أن يوم غد الجمعة الموافق 21 إبريل 2023م هو غرة شهر شوال 1444هـ، وبذلك يكون عيد الفطر غدًا الجمعة.

وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

بيان من الديوان الملكي

جاءنا من المحكمة العليا ما يلي:

القرار رقم (169/ هـ) وتاريخ 29/ 9/ 1444هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:

فقد عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك- حسب تقويم أم القرى- الموافق 20/ 4/ 2023م؛ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1444هـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ونظرًا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (168/ هـ) وتاريخ 29/ 8/ 1444هـ أن يوم الخميس 1/ 9/ 1444هـ الموافق 23/ 3/ 2023 م هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر شوال هذه الليلة، وبناء عليه، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته” متفق عليه، فإن الدائرة تقرر: أن يوم غدٍ الجمعة 1/ 10/ 1444هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 21/ 4/ 2023 م هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ.

والمحكمة العليا إذ تهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- وجميع المواطنين والمقيمين والمسلمين بحلول عيد الفطر المبارك، لتسأل الله العلي القدير أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم، وجميع أعمالهم الصالحة، ويصلح ذات بينهم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وازدهارها، إنه سبحانه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،

دائرة الأهلة في المحكمة العليا.

عضو: محمد بن عبدالله الجار الله

عضو: عبدالإله بن عبدالعزيز آل فريان

عضو: حمد بن محمد أبانمي

عضو: محمد بن محمد شريم شعبي

رئيس الدائرة: خالد بن عبدالله اللحيدان