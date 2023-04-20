شكرا لقرائتكم الصحة : لا تفاجئوا المعدة بالطعام الدسم صباح العيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دعت وزارة الصحة عبر رسائلها الصحية إلى عدم مفاجأة المعدة بالطعام الدسم مرة واحدة صباح العيد.

عسر الهضم

ونوهت الوزارة بضرورة الاستمرار بالتدرج في تناول إفطار العيد لتجنب التلبك وعسر الهضم، حسبما نقلت قناة الإخبارية.

نظام غذائي

وذكر أطباء أنه خلال شهر رمضان يتم برمجة المعدة والجهاز الهضمي على نظام غذائي في مواعيد ثابتة ونظام ونوعية أطعمة معنية.

وأعلنت المحكمة العليا أن اليوم الجمعة الموافق 21 إبريل 2023م هو غرة شهر شوال 1444هـ، وبذلك يكون عيد الفطر اليوم الجمعة.