السعودية اليوم / سمو وزير الرياضة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك



الرياض 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير

وقال سموه بهذه المناسبة: "يشرفني باسم كل الرياضيين، أن أهنئ القيادة الكريمة -حفظها الله- بهذه المناسبة السعيدة الغالية على قلوبنا، والتي تحل علينا في وطننا العزيز، ونحن نعيش عهدًا زاهرًا، من خلال الدعم السخي والتخطيط السليم، والتمكين في المجالات كافة، ومنها القطاع الرياضي -ولله الحمد والمنّة-، وهو ما أسهم في تثبيت مكانة المملكة وريادتها عالميًّا".

وأضاف سموه: "نفخر -ولله الحمد- بما تحقق من نجاحات مستمرة في خدمة ضيوف الرحمن في شهر رمضان المبارك، وما حظي به الزوار والمعتمرون من رعاية واهتمام بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة -رعاها الله- ثم بالجهود المباركة من سائر القطاعات".

ودعا سموه في ختام حديثه، أن يحفظ الله -عز وجل-، خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على المملكة عزها واستقرارها على الأصعدة كافة، وأن يتقبل من المسلمين صالح أعمالهم ودعواتهم.

// انتهى //

23:46ت م

0220



الرياض 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، وللشعب السعودي، بمناسبة عيد الفطر المبارك للعام الجاري 1444هـ.وقال سموه بهذه المناسبة: "يشرفني باسم كل الرياضيين، أن أهنئ القيادة الكريمة -حفظها الله- بهذه المناسبة السعيدة الغالية على قلوبنا، والتي تحل علينا في وطننا العزيز، ونحن نعيش عهدًا زاهرًا، من خلال الدعم السخي والتخطيط السليم، والتمكين في المجالات كافة، ومنها القطاع الرياضي -ولله الحمد والمنّة-، وهو ما أسهم في تثبيت مكانة المملكة وريادتها عالميًّا".وأضاف سموه: "نفخر -ولله الحمد- بما تحقق من نجاحات مستمرة في خدمة ضيوف الرحمن في شهر رمضان المبارك، وما حظي به الزوار والمعتمرون من رعاية واهتمام بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة -رعاها الله- ثم بالجهود المباركة من سائر القطاعات".ودعا سموه في ختام حديثه، أن يحفظ الله -عز وجل-، خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على المملكة عزها واستقرارها على الأصعدة كافة، وأن يتقبل من المسلمين صالح أعمالهم ودعواتهم.// انتهى //23:46ت م0220

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