السعودية اليوم / المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تعزز من إجراءات السفر



الرياض 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واس

أكدت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد لجميع المسافرين عبر الجسر في الاتجاهين أهمية حمل كافة الوثائق المطلوبة، والالتزام بالإجراءات والامتثال لتعليمات الجهات العاملة في الجسر.

ويأتي ذلك تزامنًا مع كثافة المسافرين التي يشهدها الجسر بهدف تيسير حركة العبور، وسرعة إنهاء إجراءات السفر دون الحاجة للتوقف الطويل مما قد يساهم في عرقلة الحركة أو تعطيل مسارات العبور وينتج عن ذلك ارتداد في الحركة المرورية وتأخير في مدة رحلة السفر.

وأوضح الحساب الرسمي للمؤسسة في منصة تويتر الوثائق المطلوبة والإجراءات المتبعة بكامل تفاصيلها، حيث يتطلب على جميع المسافرين المواطنين إحضار أصل الهوية الوطنية على أن لا تقل صلاحيتها عن 3 شهور، أو حمل جواز السفر على أن لا يقل صلاحيته عن 3 شهور، وتلقي جرعات لقاح (كوفيد – 19) حسب الفئة العمرية، وفي حال اصطحاب العمالة المنزلية يجب حمل الإقامة سارية المفعول وجواز السفر ساري المفعول واستخراج تأشيرة خروج وعودة، ويكون المرافق هو صاحب العمل أو عائلته، إضافةً إلى وجود تأمين طبي عند القدوم إلى المملكة.

ويتطلب لسفر المقيمين بين المملكتين حمل الإقامة سارية المفعول وجواز السفر على أن لا يقل صلاحيته عن 6 شهور، وإصدار تأشيرة خروج وعودة إلكترونيًا.

ويلتزم جميع المسافرين بحمل وثائق المركبة التي تستقلهم في العبور ، حيث يتطلب وجود رخصة قيادة صالحة الاستعمال، وشهادة ملكية المركبة (استمارة) سارية المفعول، أو شهادة تفويض من المالك الأصلي للمركبة مصدقة من الجهات المختصة، والتأمين المسبق على المركبة لتفادي الانتظار.

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23:49ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.