السعودية اليوم / مقتل مدير مكتب الرئيس المالي وثلاثة آخرين في كمين



باماكو 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20 أبريل 2023 م واس

أعلنت الحكومة المالية اليوم مقتل مدير مكتب رئيس مالي المؤقت عمر تراوري وثلاثة أشخاص آخرين في كمين.

وأضافت الحكومة في بيان أن الكمين نُصب لهم في منطقة نارا الريفية التابعة لإقليم كوليكورو في جنوب غرب البلاد دون الإدلاء بتفاصيل عن توقيت الهجوم أو الجهة المسؤولة عنه.

وأشار البيان إلى فقدان شخص آخر وهو سائق كان مسافرا مع الوفد.

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23:57ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.