السعودية اليوم / رئيس الوزراء البريطاني يهنئ المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك



لندن 01 شوال 1444 هـ الموافق 21 أبريل 2023 م واس

بعث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم بأطيب التمنيات للمسلمين في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأشاد رئيس الوزراء في رسالة نشرتها الحكومة البريطانية بالمسلمين لقاء تعاطفهم وتفانيهم في الأعمال الخيرية، مسلطًا الضوء على استجابتهم اللافتة لدعم ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في وقت سابق من هذا العام.

وشدد سوناك على الأدوار المهمة التي يؤديها المسلمون البريطانيون في مختلف القطاعات، بما في ذلك الأعمال والرياضة والإعلام والخدمات العامة والخدمات الصحية، مضيفًا أن مسلمي بريطانيا يساعدون في إنجاح هذا البلد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.